Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst ist ein richtiges Bühnenviech. Okay, elegant ist seine eigenwillige Mischung aus performativem Ausdruckstanz und Zappelei nicht immer, dafür aber auf jeden Fall hypnotisch. Der Mann, der hat’s einfach drauf. Am Freitag gastierte das Quartett aus Kremsmünster vor 1300 Fans im ausverkauften Großen Saal des Brucknerhauses – und es war exakt so, wie ein Konzert zu sein hat: heiß, laut und extrem lässig!