Grandios umgesetzte Musik am Wendepunkt

Um 1960 lag ein Umbruch in der Luft. Das mag nicht nur die Anekdote belegen, dass György Ligeti, als er bei Friedrich Cerha 1961 zu Besuch war und dort ähnliche Ansätze sah, meinte: "Du komponierst ja mein Stück." Ob es sich dabei tatsächlich um die "Spiegel" handelte, die am Samstag bei den Salzburger Festspielen in der Felsenreitschule vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Ingo Metzmacher zum 95. Geburtstag des Doyens der österreichischen Komponisten zu erleben waren, ist fraglich, aber unwesentlich.

Neue Wege waren angesagt. Komponisten wie Krzysztof Penderecki ("Anaklasis") und György Ligeti ("Atmosphères") kamen auf dieselbe Idee wie Friedrich Cerha: den Klang in den Mittelpunkt der Komposition zu stellen. Diese als "Klangflächenmusik" bezeichnete Idee lässt durch mikrokontrapunktische Bewegungen den Klang changieren, arbeitet mit Riesenorchestern, um einen beinahe grenzenlosen Vorrat an Klangfarben zu haben. Cerha erweitert diesen Apparat noch um Tonband-Zuspielungen und hat seinen Zyklus der sieben Spiegel als Gesamtkunstwerk mit Bewegungsgruppen, die in einem Licht- und Objekttheater eingebettet zur Musik agieren sollten, entworfen. Ingo Metzmacher ist nicht zu Unrecht in die Ecke jener Dirigenten geschoben worden, die solche extrem großen und komplexen Partituren gestalten können. Das ist nur möglich mit einem Orchester wie dem RSO Wien, das wie sein Dirigent firm ist, teilweise grafisch notierte Musik umzusetzen, und sich mit großem Engagement auf die Entdeckungsreise begibt, die vorgegebenen Chiffren klanglich packend zu transformieren. Erst dann erkennt man die Größe der Musik, nicht nur, was die Länge anbelangt. (wruss)

Fazit: Ein ganz großes, ungemein intensives, tief bewegendes und grandios musiziertes Konzert mit einer der ganz großen Wendepunktmusiken der Musikgeschichte.