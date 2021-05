Gotteskrieger, Superhelden und ein nacktes Zumpferl

Ein psychisch instabiler junger Mann mit Waffenfaible, der den Druck im Privaten und im Beruf nicht verkraftet. Eine Jugendliche, die von Gotteskriegern per Whatsapp-Chat jene klaren Antworten bekommt, die ihr Elternhaus und Schule verweigern. Dazu der Medizinstudent, der sich weder sicher ist, ob er schwul ist, noch ob er sich als Russe oder Ukrainer fühlt. Drei in den Radikalismus mündende Lebensentwürfe entfaltet die deutsch-russische Autorin Sasha Marianna Salzmann in ihrem Stück "Verstehen Sie den Dschihadismus in acht Schritten! (Zucken)", das am Freitag als Produktion des Schauspielstudios in der Studiobühne seine Premiere feierte.

Starke Ensembleleistung

Äußerst konzentriert und textsicher arbeitete sich das junge Ensemble – Lukas Franke, Nicolas Laudenklos, Melanie Sidhu, Annelie Straub, Maximilian Bendl und Levent Kelleli – durch den etwas wirren Mix aus Dialogen und kommentierenden Erzähltexten, der ständig zwischen subtiler Beobachtung und klischeebeladener Polemik schwankte. Die Inszenierung von Esther Muschol tat nur wenig, um Salzmanns Text-Ungetüm zu bändigen, sondern trug mit dem Einsatz von Superhelden-Kostümen und einer völlig unmotivierten Nacktszene (Soll ein Zumpferl heute wirklich noch jemanden aufregen?) ihren Teil zum zwiespältigen Gesamteindruck bei. (ll)

Fazit: Toll gespielte, textlich aber ziemlich wirre Radikalismuskritik

"Verstehen Sie den Dschihadismus in acht Schritten! (Zucken)" von Sasha Marianna Salzmann, Premiere am 28. Mai, Studiobühne, weitere Termine: 11., 13. & 30. Juni