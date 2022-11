Gott und die Streithanseln

So ein Leben am Südpol kann ganz schön langweilig sein. Weil die drei nach Fisch stinkenden Pinguine (Hanna Kogler, Jonatan Fidus Blomeier, Joel Dufey) nichts Besseres zu tun haben, streiten sie den halben Tag. Doch ausgerechnet in den schönsten Wickel über Gott und die Welt platzt die Information der weißen Taube (Alexandra Diana Nedel): Gott hat von der Welt und ihren Konflikten die Nase voll, mit einer Sintflut will er einen Neuanfang versuchen. Bevor alles untergeht, dürfen jeweils zwei Tiere pro Gattung auf Noahs (Christian Bauer) rettende Arche. Blöd nur, dass die Pinguine zu dritt sind.

Freundschaft, Vergebung und Solidarität – unter anderem darum geht’s in dem Stück "An der Arche um acht" von Ulrich Hub. In der Inszenierung von Junges-Theater-Chefin Nele Neitzke und mit kolossalem Bühnenbild (Anika Stowasser) sowie blendenden Kostümen (Veronica Silva-Klug) feierte der Text gestern in den Linzer Kammerspielen Premiere.

Biblisch schippert der Text mitunter nahe am Religionsunterricht. Entzückend tierisch gespielt und von humorvollen Einfällen beflügelt, segelt die in Kooperation mit der Bruckneruni entworfene Produktion rasant durch 75 Minuten. Der heilige Spaß war den Kindern im Publikum anzusehen. (pg)