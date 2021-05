Good bye Song Contest! Vincent Bueno schied im Semifinale aus

Das war’s! Vincent Bueno konnte beim European Song Contest (ESC) in Rotterdam Publikum und Jury nicht überzeugen und schied gestern im Semifinale aus. Damit wird das Finale morgen Abend in der Ahoy-Arena in Rotterdam ohne Österreich über die Bühne gehen.

Qualifiziert haben sich Albanien, Serbien, Bulgarien, Moldau, Portugal, Island, San Marino, Schweiz, Griechenland und Finnland.

Bueno hatte mit Startnummer fünf einen durchaus soliden Auftritt im schwarzen, perlenbesetzten Gehrock des philippinischen Stardesigners Marco Cinco hingelegt. Die Bühnenshow insenierte die Ballade "Amen" minimalistisch mit effektvollen Bildern, zum Schluss kämpfte Bueno selbst mit den Tränen. Ganz sicher kein Auftritt zum Schämen.

Damit stehen nun alle 26 Teilnehmer für das Finale fest. Am Dienstag haben sich Norwegen, Israel, Russland, Aserbaidschan, Malta, Litauen, Zypern, Schweden, Belgien und die Ukraine qualifiziert, ebenfalls dabei sind Gastgeber Niederlande sowie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien.

Die gestrige Show glänzte – wie schon das erste Semifinale – mit einem breiten Spektrum zwischen bizarren und bewegenden Auftritten. So startete San Marinos Sängerin Senhit mit riesiger Goldkappe auf dem Kopf, die isländische Band spielte mit einem kreisrunden Keyboard (wegen eines Coronafalls als eingespielter Probenmitschnitt), die Tänzer von Stefania aus Griechenland schwebten teilweise unsichtbar. Gjon Muharremaj aus der Schweiz faszinierte mit introvertiertem Falsettgesang.

Insgesamt haben sich 39 Staaten beworben. Der Song Contest gilt mit rund 200 Millionen Zusehern im Finale als größte Musikshow der Welt. Der Bewerb ist das erste große Live-Event seit Ausbruch der Corona-Pandemie.