Goldene Palme in Cannes geht an Südkoreaner Bong Joon-Ho

Der Preis für die Beste Schauspielerin ging an die Hauptdarstellerin des Films "Little Joe", die in Manchester geborene Emily Beecham (35). Die britisch-US-amerikanische Schauspielerin spielt darin eine alleinerziehende Gentechnikerin, die eine betörend schöne, aber offenbar auch gefährliche Pflanze entwickelt hat.

Regisseurin Jessica Hausner (l.) und Schauspielerin Emily Beecham Bild: (AFP)

Antonio Banderas wurde für seine ergreifende Darstellung eines alternden Regisseurs in "Dolor y Gloria" von Pedro Almodovar als Bester Darsteller geehrt. Der Große Preis der Jury, der zweitwichtigste Preis des Festivals, ging an die 36-jährige Französin Mati Diop für ihren Film "Atlantique".

Schauspieler Antonio Banderas Bild: (AFP)

Den Regie-Preis konnte das belgische Brüderpaar Jean-Pierre und Luc Dardenne für "Le jeune Ahmed" entgegennehmen. Der Drehbuchpreis ging an die 40-jährige Französin Celine Sciamma für "Portrait on a Lady on Fire". Der Preis der Jury ging ex aequo an "Les Misérables" des Franzosen Ladj Ly und "Bacurau" der Brasilianer Kleber Mendonca Filho und Juliano Dornelles.

Die Preisträger

Goldene Palme: "Parasite" ("Gisaengchung") von Bong Joon-Ho

Großer Preis der Jury: "Atlantique" von Mati Diop

Preis der Jury: "Les Misérables" von Ladj Ly / "Bacurau" von Kleber Mendonca Filho und Juliano Dornelles (ex aequo)

Beste Schauspielerin: Emily Beecham in "Little Joe" von Jessica Hausner

Bester Schauspieler: Antonio Banderas für "Dolor y Gloria" von Pedro Almodovar

Beste Regie: Jean-Pierre und Luc Dardenne für "Le jeune Ahmed"

Bestes Drehbuch: Celine Sciamma für "Portrait on a Lady on Fire"

Besondere Erwähnung: "It must be heaven" von Elia Suleiman

Camera d'Or für den besten Debütfilm: "Nuestras Madres" von Cesar Diaz

Goldene Palme für den besten Kurzfilm: "The Distance between us and the Sky" von Vasilis Kekatos

Besondere Erwähnung der Jury für den Kurzfilm: "Monstruo Dios" von Agustina de San Martin

