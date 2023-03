Goldene Nacht für Mamas, Migranten und Auflehnung gegen den Krieg

Die 95. Oscars sind Geschichte. Damit wird hoffentlich die infame Ohrfeige, die Will Smith 2022 Komiker Chris Rock verpasst hat, endlich den Platz einer Randnotiz in der langen Skandalgeschichte der Academy Awards einnehmen.

Diese vergangene Sonntagnacht des wichtigsten Filmpreises der Welt kann man aus Sicht der Show als Routine mit großem Bemühen abhaken, alles richtig zu machen. Besonders war sie künstlerisch und gesellschaftspolitisch.

Mit "Everything Everywhere All at Once" triumphierte eine US-Produktion, die vor kaum zehn Jahren – vor dem demokratisierenden Potenzial sozialer Medien, vor #MeToo, #OscarsSoWhite, #BlackLivesMatter – nie so weit gekommen wäre. Das Werk verwandelte elf Chancen in sieben Goldmänner (mehr rechts), überzeugte knapp 10.000 wahlberechtigte Branchenvertreter und vereint viele Aspekte, die sie einst disqualifiziert hätten. Keine junge, eine ältere Frau, die chinesische Migrantin Evelyn Wang (Michelle Yeoh, 60), die in den USA einen Waschsalon betreibt, ist ihr Zentrum – ungeschminkt, überarbeitet und in Science-Fiction mit einem fast ausschließlich asiatischen Ensemble geschmissen. Ihre Identitäts- und Selbstwertprobleme lösen sich mit dem Finden der Balance als Mutter. Hier verbinden sich zwei Themen von Weltrang zum Monument, wie es die Academy bislang kaum erzeugen konnte – Fragen von Frauen, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, und Migration, die mehr als 280 Millionen betrifft. Die Intention des Films, Verständnis und Empathie zu erzeugen, entspricht der Funktion seines Kanals, jener des Kinos.

Mit dem vierfachen Oscar-Sieg (u. a. bester internationaler Film) der Netflix-Adaption nach Remarques Roman "Im Westen nichts Neues" waren die Oscars auch eine Erfolgsnacht für das Streaming und dank ihres Hauptdarstellers, des Wiener Burgtheater-Schauspielers Felix Kammerer (27), auch für österreichische Künstler, obwohl die Tiroler Cutterin Monika Willi, nominiert für "Tár", leer ausging. Wird "Im Westen nichts Neues" meist als Kriegsfilm geführt, ist er mehr ein Antikriegsfilm, der das Verheizen einer Generation junger Männer furios anprangert.

Erfolg für Tiroler Kameramann

Mehr als ein Jahr nach Beginn des Kriegs in der Ukraine könnte man diesen als "Im Osten nichts Neues" betiteln. Härter in diese Kerbe schlägt der Oscar für den besten Dokumentarfilm für "Navalny" über den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, hier verantwortete der Tiroler Niki Waltl (40) die Kamera. "Navalny" zeige "ein gewisses Element der Politisierung", hieß es aus dem Kreml.

Brendan Fraser überraschte mit seinem Sieg für „The Whale“ Bild: APA/AFP/MICHAEL TRAN

In Demokratien überrascht das weniger, da Kultur hier immer politisch ist. So ist auch "The Whale" mit Brendan Fraser (54), der Austin Butler ("Elvis") schlug, keine Bloßstellung eines Schwulen mit Adipositas, sondern eine packende Anklage von Konservatismus und christlichem Fundamentalismus. Beinharte Kritik am Land der Oscars selbst: an den USA.

Die Sieger nach Kategorien

Regie: Daniel Scheinert und Daniel Kwan für „Everything Everywhere All at Once“, weiter im Kino, u. a. Moviemento Linz

Hauptdarstellerin: Michelle Yeoh

Nebendarstellerin: Jamie Lee Curtis

Nebendarsteller: Ke Huy Quan (alle drei für „Everything Everywhere All at Once“)

Hauptdarsteller: Brendan Fraser für „The Whale“, Kinostart: Ende April

Internationaler Film „Im Westen nichts Neues“, auf Netflix

Animationsfilm: „Pinocchio“, Netflix

Originaldrehbuch: „Everything Everywhere All at Once“

Adaptiertes Drehbuch: Sarah Polley, „Women Talking“, im Kino

Kamera: „Im Westen nichts Neues“

Schnitt: „Everything Everywhere All at Once“

Kostümdesign: „Black Panther: Wakanda Forever“

Produktionsdesign: „Im Westen nichts Neues“

Make-up, Haare: „The Whale“

Visuelle Effekte: „Avatar 2: The Way of Water“, im Kino

Sound: „Top Gun: Maverick“, zuerst im Kino, jetzt als Stream auf Sky X

Beste Musik: „Im Westen nichts Neues“

Dokumentarfilm: „Navalny“ von Daniel Roher, zuerst im Kino, jetzt im Stream auf Prime/Sky

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller