"Goldene Löwen" für Tilda Swinton und Ann Hui

Die 59-jährige Swinton ("Orlando") sei "eine der originellsten und kraftvollsten Darstellerinnen", lobte Filmfest-Direktor Alberto Barbera.

Die Chinesin Hui (73) sei eine der profiliertesten Filmemacherinnen Asiens. Werke von ihr sind "Boat People" (1982) und "Our Time Will Come" (2017). Die Wettbewerbsfilme sollen am 28. Juli bekannt gegeben werden.