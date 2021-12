"Golden Globes": Nach dem Skandal auf Kuschelkurs

Hollywood ist um Distanz von der Vereinigung der internationalen Filmjournalisten hinter den Globes bemüht. Noch ist nicht vergessen, was die L. A. Times aufgedeckt hatte: In der verleihenden Gruppe gab es 20 Jahre lang keinen Afroamerikaner. Im Winter 2020/21 kam es zum Skandal, Vorwürfe der Bestechlichkeit tauchten zudem auf.

Journalistin und Moderatorin Helen Hoehne war gestern um Versöhnung bemüht. Acht Monate lang habe man alles getan, um sich so divers wie noch nie aufzustellen. Rap-Urgestein Snoop Dogg verlas die Nominierten. Es zeichnete sich ein Favoritenkreis ab, bei dem man meinen könnte, man habe zur Sicherheit von Hollywood-Werken gleich die Finger gelassen: "The Power of the Dog" und "Belfast" haben je sieben Chancen. Ersteres ist ein neu gedachter Western mit dem Londoner Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch in der Regie der Neuseeländerin Jane Campion.

"Belfast" ist ein Arbeiterdrama des in Belfast geborenen Kenneth Branagh, der u. a. seinen ebenso nordirischen Darstellern Caitriona Balfe ("Outlander") und Jamie Dornan ("Fifty Shades of Grey") zu Preischancen verhalf. Die weniger chancenreichen Werke wie Steven Spielbergs "West Side Story" oder "Don’t Look Up" mit Leonardo DiCaprio repräsentieren großes US-Kino. Ein Bild, wie es sich Hollywood von den Golden Globes wünscht, gelang bei den nominierten Darstellern im Filmdrama. Von fünf sind drei Afroamerikaner: Denzel Washington ("Tragedy of Macbeth"), Will Smith ("King Richard") und Mahershala Ali ("Swan Song").

Reines Verdienst der Globes ist das nicht. Hollywood arbeitet seit Jahren an fairer Repräsentanz wie die Streamingdienste und On-Demand-Sender an ihrem Vordringen. Heuer ist es ihnen bestens gelungen – siehe Box.