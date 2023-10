Gmundner Musical als bestes deutschsprachiges Musical ausgezeichnet

Bei der Verleihung am Montagabend im Theater des Westens in Berlin wurde das Musical von der deutschen Musical Akademie als beste Musical, für die beste Komposition (Gisle Kverndokk), für die beste Hauptrolle (Jasmina Sakr) und die beste Nebenrolle (Tamara Pasqual) ausgezeichnet. Das Stück behandelt die erschütternde Geschichte von Ruth Maier, die als Teenager vor den Nazis floh und mit 22 Jahren schließlich in Auschwitz vergast wurde. Inszeniert wurde die Uraufführung im Stadttheater Gmunden von den beiden Intendanten Elisabeth Sikora und Markus Olzinger. Bei der Dankesrede sagte Elisabeth Sikora: "Wir sahen es als unsere Pflicht, dieses Werk uraufzuführen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn