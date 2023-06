Gmunden: Vogt springt für Gould ein

Klaus Florian Vogt als Siegfried in der Wiener Staatsoper

Statt ihm konnte der charismatische Heldentenor Klaus Florian Vogt gewonnen werden.

Vogt feierte gerade als "Siegfried" unter Franz Welser-Möst an der Wiener Staatsoper einen Triumph und versetzte zuvor bei seinem fulminanten Debüt bei den Berliner Philharmonikern unter Andris Nelsons 20.000 Menschen in der ausverkauften Berliner Waldbühne in helle Begeisterung.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir Klaus Florian Vogt gewinnen konnten", freut sich Markus Poschner, Chefdirigent des Bruckner Orchesters. Vogt ist am 8. und 9. Juli nun mit Adrian Eröd, Erica Eloff und dem Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Markus Poschner zu sehen.

