Gmunden ist drei Tage das Zentrum der Volkskultur

Unter dem Titel "Volkskultur im Dialog. Wirkung, Funktionen und Kontexte" beschäftigen sich die Teilnehmer mit der emotionalen Verbindung zwischen Menschen, Traditionen und einem weltoffenen Heimatbegriff, besonders in der Musik. Die Themen der Vorträge, die die Teilnehmer später in zahlreiche Vereine weitertragen, reichen von Sehnsucht nach dem Land, wie es das Wienerlied feiert (22. 8.), über die Bedeutung des jiddischen Volksliedguts (23. 8.) bis hin zu Gstanzltexten im Wandel der Zeit (24. 8.).

Am Freitag lädt man ab 18 Uhr zum offenen Singen und Tanzen auf dem Rathausplatz ein. Tagesbesucher und Interessierte an Vorträgen der Sommerakademie, die seit mehr als zehn Jahren in Oberösterreich stattfindet, sind herzlich willkommen. Infos, Programm: www.volksliedwerk.at, Mail: sommerakademie@volksliedwerk.at