Glühend heiße Metall-Musik

Die Disziplin "Brass Band" ist ein Virus, das Oberösterreich erst relativ spät erreicht hat, aber in den vergangenen 20 Jahren viele dazu gebracht hat, die Leidenschaft für Blechmusik auf höchstem Niveau zum Glühen zu bringen. Brass Band ist mehr, als nur auf einem Blechblasinstrument zu spielen, es ist eine Lebenseinstellung.

Am Samstag feierte die Brass Band OÖ im Brucknerhaus mit einem brillanten Galakonzert ihr 20-jähriges Bestehen. Diese Formation geht mit dem über all die Jahre hochgehaltenen Geist ins England Mitte des 19. Jahrhunderts zurück: Die Grubenarbeiter erfuhren mit diesem Musizieren Ausgleich und wurden angestachelt, gegenüber dem Konkurrenzunternehmen nicht nur geschäftlich im Vorteil zu sein, sondern dieses auch bei jährlichen Wettbewerben musikalisch zu übertreffen. Das hielt die Arbeiter davon ab, zu streiken.

Die musikalische Tradition lebt weiter und ist vor allem in England, dem angrenzenden Europa und Ländern wie Südafrika höchst populär – mit Meisterschaften von oft olympischem Ausmaß.

In Oberösterreich hat Hannes Buchegger 1987 begonnen, diese Leidenschaft für virtuose Blechblasmusik zu verbreiten. Neben Thomas Beiganz gehört er zu den Gründern der Brass Band OÖ. Es folgten Siege in der B-Section und dann – als Brass-Band-Entwicklungsland – der bisher größte Erfolg mit dem dritten Platz bei der "Europameisterschaft" 2010.

Am Samstag wurde einerseits das Programm für den in einer Woche stattfindenden nationalen Wettbewerb präsentiert, andererseits ein Best-of der vergangenen 20 Jahre mit feinen Solisten. So Felix Geroldinger (Bariton), der mit "Pulse" von Thomas Doss so richtig in Fahrt kam, Lito Fontana tanzte mit seiner Posaune höchst virtuos Salsa ("Latin for Brass" von Joe Laube), und Thomas Gansch setzte bei Leonard Ballantines "Don’t doubt him now" am Kornett brillant zum Überflug an. Dazu die vielen Solisten aus den Reihen der Brass Band OÖ und Jack Marsina, der einen Hauch von Frank Sinatra ins Finale trug. Zu Beginn des zweiten Teils gesellten sich etliche Musiker vergangener Jahre dazu und bildeten eine Brass Band XXL, die unter Bucheggers Leitung mit ihrem glühenden Metall den Saal zum Kochen brachte.

Der erste Teil stand unter der angeheizten Leitung des aktuellen Dirigenten Günther Reisegger und Ian Porterhouse, der die Brass Band zuletzt erfolgreich führte. Herausragend dabei die packend-mitreißende Uraufführung des Stück "Phoenix" von Markus Ridderbusch.

Fazit: Brass Band, ein gesundes Virus, das süchtig macht und das Publikum begeisterte.