"Glauser"-Preis für besten Krimi ging an Tommie Goerz

Der Seewalchener Buchhändler Erich Weidinger, erst vor wenigen Tagen mit dem Österreichischen Buchhandlungspreis ausgezeichnet, war dabei für Auswahl und Jury in den Kategorien Kinder-/Jugendkrimi verantwortlich. Die Glauser-Preise sind jeweils mit 2500 Euro dotiert und zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen für Werke deutschsprachiger Kriminalliteratur. Zu den früheren Preisträgern gehören etwa Martin Suter, Nina George, Horst Eckert, Thomas Glavinic und Judith Taschler.

Als bester Kriminalroman des Jahres wurde am Samstag "Meier" (Verlag: ars vivendi) von Tommie Goerz ausgezeichnet. Der Autor aus Erlangen schickt in seinem schonungslosen Krimi einen Unschuldigen ins Gefängnis. Doch "der Meier" ergibt sich nicht seinem Schicksal, sondern schmiedet Rachepläne. "Goerz überrascht von Beginn an. Er kümmert sich weder um Grammatik noch um stilistische Konventionen. Kurze Sätze, prägnante Beschreibungen, keine Schnörkel – aber so direkt auf den Punkt, dass es die Leserinnen und Leser entweder abstößt oder in die Geschichte hineinzieht. Dazwischen gibt es nichts", heißt es in der Begründung der Jury.

Weitere Auszeichnungen

Laura Noll durfte sich über den Debüt-Preis für "Der Tod des Henkers" (Gmeiner) freuen. Als bester Kurzkrimi triumphierte Raoul Biltgens "Der ruhende Pol". In der Kategorie "Jugend" setzte sich Andreas Götz mit "Wir sind die Wahrheit" (Dressler) durch, den Kinderkrimi-Preis nahm Jana Scheerer für "Geister sind unser Geschäft" (Woow Books) mit nach Hause. Für ihr herausragendes Engagement in der Literaturbranche erhielt die in Augsburg lebende Schriftstellerin Angela Eßer den "Ehren-Glauser".