Glamour, Glanz und "Goldfinger": Dame Shirley Bassey wird 85

In den vergangenen 70 Jahren war sie eine absolute Konstante: Shirley Bassey stand in jedem Jahrzehnt mit mindestens einem Album in den Top 40. Die Britin ist die erste Künstlerin, der das gelungen ist – dank ihres letzten Albums "I Owe It All To You", das es in ihrer Heimat bis auf Platz fünf schaffte. Gleichzeitig markierte das "große Finale", wie sie es nannte, ihren Abschied von der Musikwelt. Am 8. Jänner wird sie 85 Jahre alt. Zuletzt war die Sängerin kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen – auch nicht auf ihren Social-Media-Kanälen.

Wie kaum eine andere Sängerin steht Dame Shirley für Pomp, Glanz und Glamour, für Theatralik und etwas Triumphales in der Stimme. Das machte die im rauen Arbeiter- und Hafenbezirk Tiger Bay in Cardiff geborene Sängerin zur idealen Kandidatin, 1964 das von John Barry komponierte Lied "Goldfinger" zu singen. Später folgten zwei weitere 007-Songs, "Diamonds Are Forever" (1971) und "Moonraker" (1979). Das bedeute ihr viel, betonte Bassey: "Ich bin der einzige Mensch, der drei Bond-Songs gesungen hat! Wie fantastisch ist das denn?"

Tatsächlich hat Bassey, die seit dem Ritterschlag 2000 Dame Shirley genannt wird, ihren ersten Nummer-eins-Hit in Großbritannien bereits fünf Jahre vor "Goldfinger" mit "As I Love You". Damals war sie 22 und hatte eine harte Jugend hinter sich. Sie verließ die Schule mit 14 Jahren und trat schon als Teenager in Clubs und Bars als Sängerin auf. Ihr Privatleben war immer turbulent und kompliziert. 1954, mit 17, wurde sie erstmals Mutter, 1963 zum zweiten Mal. Wer der Vater ihrer beiden Töchter ist, wurde nie öffentlich bekannt.

Nach dem Tod ihrer Tochter Samantha verlor Bassey zeitweise ihre Stimme. Doch jedes Mal, wenn die Öffentlichkeit sie fast abgeschrieben hatte, meldete sich die Sängerin erfolgreich zurück.