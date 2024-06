Gianna Nannini wird 70 – ist aber eigentlich erst 41

Die bald 70-jährige Gianna Nannini am 11. Juni bei ihrem Konzert in Rom

Die Freiheitsstatue mit einem in den Himmel gereckten Vibrator, ein Lied über Masturbation und späte Mutterschaft – Gianna Nannini liebt die Provokation. Die italienische Sängerin mit der einprägsamen Reibeisenstimme ist für ihren Kampf gegen Konventionen bekannt. Vor allem in ihrem Heimatland eckte sie damit oft an. Ihre Musik geriet dabei nicht selten in den Hintergrund. Dennoch ist Nannini, die heute offiziell 70 Jahre alt wird, derzeit omnipräsent. Sie hangelt sich von Interview zu Interview, bringt ein neues Album ("Sei nel l’anima") heraus und in Kürze erscheint auch ein Netflix-Film über ihre jungen Jahre.

Geht das alles noch mit 70? Ja, sagt Nannini, denn sie sei ja erst 1983 wirklich geboren. Nach ihrem eigenen Verständnis ist die Rockröhre also erst 41 Jahre alt. 1983 einerseits, weil sie damals aus einer überstandenen schweren Krise als neuer Mensch hervorging, andererseits, weil sie sich überhaupt nicht wie 70 fühlt.

Seit jeher ist Nannini eine Künstlerin, die es liebt zu provozieren. In ihrer Jugend geriet die am 14. Juni 1954 im toskanischen Siena geborene Sängerin deswegen oft mit ihrem konservativen Vater aneinander.

Ein Baby mit Mitte 50

Konventionen interessieren sie nicht. Im Sommer 2010 machte sie Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie mit Mitte 50 erstmals Mutter wird. Erneut eckte sie damit in ihrem Heimatland an: Einerseits ein Skandal, dass eine Frau so spät schwanger ist, andererseits löste ihr Mutterglück im geburtenschwachen Italien eine Grundsatzdebatte aus.

Nannini spricht schon lange offen über ihre Bisexualität und heiratete 2010 ihre langjährige Partnerin. Einige Zeit lebten sie mit Tochter Penelope in London, inzwischen wohnt Nannini wieder in Mailand.

"Ich bin 1983 geboren, ohne Geschlecht", singt sie in dem neuen Lied "1983". "Ich gehöre keiner Kategorie an."

So sehr sie in all den Jahren auf der Bühne herumwirbelte, auf Gerüste kletterte und immer alles gab, will sie doch ihren eigenen Geburtstag nicht feiern. Sie feiere zwar gern, aber lieber die Geburtstage anderer. Außerdem ist die Powerfrau voll beschäftigt: Demnächst tourt sie wieder kreuz und quer durch Europa. "Ich höre niemals auf!"

