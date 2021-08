Gewitter beendete Open-Air-Konzert in New York

Zehntausende Besucher waren wie geplant – dank überwiegend kostenloser Tickets – in den Park gekommen. Die New Yorker Philharmoniker eröffneten den Abend und begleiteten Soul-Superstar Jennifer Hudsons stimmgewaltige Arie "Nessun dorma". Doch das auf fünf Stunden angesetzte Konzert mit Stars wie Countrysänger Kane Brown, Pop-Klassik-Tenor Andrea Bocelli und den Hip-Hop-Legenden LL Cool J und Busta Rhymes endete jäh nach zwei Stunden.

Auf dem Sender CNN war hingegen eine TV-Sternstunde zu erleben: Moderator Anderson Cooper hatte Pop-Star Barry Manilow im Künstlerzelt am Telefon, der seinen geplanten Song "I Made It Through the Rain" ("Ich habe es durch den Regen geschafft") kurzerhand in den Hörer sang.