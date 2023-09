Gewinnen Sie Karten für das Brucknerfest Linz

Han-Na Chang steht zum Ausklang am Pult des Bruckner Orchesters.

Vor zu Unrecht lange unterschätzten Frauen in der Musik verneigt sich heuer das Brucknerfest in seinem Konzertreigen bis 11. Oktober unter dem von Dichterfürst Goethe inspirierten Motto „Aufbruch. Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“. Die OÖN verlosen für ausgewählte Konzerte je fünfmal zwei Karten (nachrichten.at/gewinnspiele):

22. 9.: Der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München Vladimir Jurowski und das Bayerisches Staatsorchester spielen Werke von Gustav Mahler und Richard Wagner. Solist in Robert Schumanns a-Moll-Klavierkonzert op. 54 ist Weltklassepianist Yefim Bronfman.

24. 9.: Der Chor Ad Libitum unter seinem Leiter Heinz Ferlesch aus St. Valentin feiert heuer sein 30-Jahr-Jubiläum. Mit dem Originalklangensemble Barucco ist die Cäcilienmusik von Georg Friedrich Händel in der selten zu erlebenden Bearbeitung von Wolfgang Amadé Mozart zu hören. Solisten sind Sopranistin Yeree Suh, Tenor Mario Lerchenberger und Bariton Yannick Debus.

3. 10.: Marie Jaëll (1846–1925), Camille Saint-Saëns (1835–1921), Louise Farrenc (1804–1875), Emilie Mayer (1812–1883) – sie alle waren Vorkämpferinnen großer musikalischer Formen, die nur Männern zugestanden wurden. „Es ist nicht sowohl die Schreibart, an der es fehlt, als ein gewisses Lebensprinzip“, glaubte etwa Fanny Hensel festzustellen, wie viele ihrer Kolleginnen von Selbstzweifeln geplagt. Zu Unrecht, wie die Werke zeigen, denen sich Geiger Jonathan Stone, Pianist David Kadouch und das Ensemble Le Cercle de l’Harmonie unter Jérémie Rhorer widmen.

7. 10.: Auch drei Streichquartette gab die US-amerikanische Pianistin und Mäzenin Elizabeth Sprague Coolidge in Auftrag bei Sergei Prokofjew, Leó Weiner, dem „ungarischer Mendelssohn“, und Béla Bartók. Mit dem Schumann Quartett lädt ein Abend zu feinster Kammermusik.

11. 10.: Das Bruckner Orchester Linz und der Bachchor Salzburg lassen das Brucknerfest unter der südkoreanischen Dirigentin Han-Na Chang in der Stiftsbasilika St. Florian ausklingen – mit Werken von Lili Boulanger (1893–1918) und Ethel Smyth (1858–1944). Gesangssolisten sind Christina Landshamer (Sopran), Florence Losseau (Mezzosopran), Tenor Martin Mitterrutzner und Bass David Steffens.

