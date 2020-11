Gewerkschaft fordert Reform der Medienförderung

56 Prozent der Befragten beklagen, dass ihr Arbeitsaufwand in den vergangenen zwölf Monaten zugenommen habe. 86 Prozent erklärten zudem, dass dieser Mehraufwand nicht abgegolten werde.

Bei einer Betriebsrätekonferenz wurde daher eine Resolution verabschiedet, in der eine rasche Reform der Medienförderung gefordert wird. Sowohl die direkte Förderung als auch die Vergabe von Inseraten müssten an die Einhaltung der vom Österreichischen Presserat festgelegten ethischen Standards gebunden werden, heißt es darin. "Die jüngsten Entgleisungen in der Berichterstattung über den Terroranschlag in Wien beweisen einmal mehr die Bedeutung von Qualitätsjournalismus", so Eike-Clemens Kullmann, Bundesvorsitzender der Journalistengewerkschaft. Unabdingbar für qualitätsvollen Journalismus sei auch eine ausreichende personelle Ausstattung der Redaktionen.

Auch die IG Autorinnen/Autoren sprach sich dafür aus, zusätzliche Kriterien für eine Medienförderung nach Qualitätskriterien auszuarbeiten. Medien, die "Videos bzw. Bilder von blutigen Morden" veröffentlichen, solle die staatliche Förderung "augenblicklich entzogen" werden.