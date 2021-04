Nach wenigen Minuten weiß man, warum sich Manfred Hebenstreit mit seiner Frau Billa in diesem Vierkanter in Haargassen in Peuerbach niedergelassen hat. Es ist ein vor urbaner Geschwindigkeit und Lärm geschützter Raum, den die beiden in den vergangenen Jahren zum künstlerischen Kleinod samt Sommer- (Dachgeschoß) und Winteratelier (Parterre) umgebaut haben. Hier will Hebenstreit bleiben, obwohl ihm Sesshaftigkeit bis 2015 fremd war.