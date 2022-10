Gesucht: Ein Alleinunterhalter für zwei Jobs

Der Linzer Kulturmanager David Hemetsberger hat Anfang 2020 unter widrigen Umständen seine Doppelfunktion als Geschäftsführer der als Vereine geführten Konzertreihen "Musica Sacra" und "Oberösterreichische Stiftskonzerte" übernommen. Als Alleinunterhalter mit ehrenamtlicher Begleitung hat er zum Höhepunkt der Corona-Pandemie zwei Jahresprogramme konzipiert.

Dabei blieb das eine oder andere Detail bisweilen unerledigt. Dies wurde hinter vorgehaltener Hand von Vereinsinsidern auch kritisiert. "Da war öfters Sand im Getriebe", sagt ein Insider zu den OÖNachrichten.

Nach gut drei Jahren verlässt David Hemetsberger am 31. Jänner 2023 das bei der Theater- und Orchester GmbH (TOG) des Landes angehängte, traditionelle und beliebte Konzertformat. Der 31-Jährige, der bereits in Grafenegg und an der Oper Burg Gars leitende Funktionen ausgeübt hat, wechselt per 1. Februar zu einer großen Kulturorganisation. "Diesmal aber nicht mehr als Alleinverantwortlicher, sondern eingebettet in einen größeren Verbund", sagt Hemetsberger. Ein Vertrag sei noch nicht unterzeichnet, deswegen wolle er seine künftige Aufgabe noch nicht verraten. Von anderer Stelle war zu erfahren, dass der ehemalige St. Florianer Sängerknabe künftig "im Westen des Bundesgebiets" arbeiten werde.

Hemetsbergers Nachfolge ist noch offen, sie wird aber auf jeden Fall männlich sein. Am 15. Oktober endete die Bewerbungsfrist. "Wir hatten sieben Interessenten für die Stelle, im November werden wir entscheiden", sagt Norbert Trawöger, künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters.

Christine Haiden, Obfrau des Vereines der Stiftskonzerte, will den Führungswechsel dazu nutzen, sich die Strukturen mit einem angestellten Geschäftsführer und ehrenamtlichen Mitarbeitern anzuschauen: "Diese Doppelfunktion ist sehr anspruchsvoll. Wir müssen schauen, wie wir hier künftig unterstützen können."