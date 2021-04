Gestohlenes Van-Gogh-Bild: Verhaftung

Der 58-Jährige wird auch verdächtigt, ein Gemälde von Frans Hals ("Zwei lachende Jungen",1627) aus einem anderen Museum gestohlen zu haben. Die Bilder wurden den Angaben zufolge noch nicht gefunden. In beiden Fällen waren die Türen der Museen aufgebrochen worden. Jedes Kunstwerk ist mehrere Millionen Euro wert. Der Mann wurde in seiner Wohnung in Baarn unweit des Museums in Laren festgenommen.

