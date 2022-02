Gestalten Sie Ihren Banksy!

Mit seinen ironischen, politisch bedeutsamen und poetischen Arbeiten berührt der Künstler Banksy die Betrachter und spricht vielen aus der Seele – das zeigt auch die aktuelle Ausstellung "The Mystery of Banksy" in der Linzer Tabakfabrik, die noch bis 20. März zu sehen ist.

Die OÖNachrichten präsentieren die Schau und suchen nun Leser, die sich von Banksy inspirieren lassen und ihre Gedanken zu gesellschafts- und weltpolitischen Themen in der Art von Banksy interpretieren. Die Umsetzung kann als Fotomontage, als Gemälde oder als Zeichnung erfolgen.

Der Künstler verwirklicht seine Botschaften immer subtil, ohne dabei aggressiv zu sein. Auch Schülerinnen und Schüler oder Schulklassen können sich im Rahmen des Kunstunterrichtes an der Aktion beteiligen. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis eine gerahmte Reproduktion von Banksy, als zweiten Preis ein Fan-Paket aus dem Banksy-Shop der Ausstellung und als dritten Preis den Eintritt in die Schau für vier Personen. Die Preisträger werden von einer Jury ausgewählt. Senden Sie Ihre Werke bis 19. Februar an: Cofo Entertainment GmbH & Co.KG, Peter-Behrens-Platz 6, 4020 Linz.