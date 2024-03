Das sind die Gesichter des Brucknerhaus-Jubiläums

Die Zeit drängt nicht nur, was die Aufklärung der Vorwürfe gegen Dietmar Kerschbaum betrifft. Auch hinsichtlich der 50-Jahr-Feier des Brucknerhauses am kommenden Wochenende ist hinter den Kulissen guter Rat teuer. Wer wird nach der Freistellung Kerschbaums das "offizielle Gesicht" der Feierlichkeiten am 22. und 23. März im Brucknerhaus mit Prominenz und den Konzerten des Bruckner Orchesters und der Wiener Philharmoniker sein?