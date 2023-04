Gesellschaftspolitische Abhängigkeiten des privaten Lebens

Bild: AM

Wenn der deutsche Schriftsteller Andreas Maier "ich" sagt, dann meint er tatsächlich Andreas Maier – 1967 in Bad Nauheim geboren, aufgewachsen ebenda und im benachbarten Friedberg in Hessen. Davon handelt auch "Die Heimat", der neunte Band einer auf elf Bücher angelegten Romanserie, die man nahezu idealtypisch dem derzeit so erfolgreichen Genre des autofiktionalen Schreibens zuordnen kann.