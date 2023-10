Jazz in der Galerie Maerz: Geschmeidige Balladen ohne jeden Zuckerguss

Das pianolose Jazzquartett gewährt Freiräume. Und am Sonntag gastierten beeindruckende Vertreter dieser Spielart bei der Reihe "maerz_jazz" in der Galerie Maerz in Linz. Conversation#4 nennt der Schweizer Drummer Florian Arbenz sein Quartett mit dem französischen Bassisten François Moutin und den aus Kuba stammenden und in Madrid lebenden Vistel-Brüdern, Jorge an der Trompete und Maikel am Tenorsaxofon.