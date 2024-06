"Geschichten aus dem Wienerwald": Spiegelkabinett der Gesellschaft

Dem dämonisch grobschlächtigen Fleischer Oskar (Lukas Auberger) versprochen, vom hedonistischen Zocker Alfred (Gabriel Tober-Kastner) ausgespannt und geschwängert, alsbald vom Zauberkönig-Vater (Fritz Renhart) verstoßen und in einer Tanzbar der verlorenen Seelen gestrandet: so weit die Biografie jener Marianne (Alexandra Kloiber), deren Leben in Ödön von Horvaths Volksstück „Geschichten aus dem Wienerwald“ niemand kümmert.