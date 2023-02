Gery Seidl: "Lassen wir die Kirche im Dorf"

Vom Schweißen zum Schmäh: Gery Seidl (47) über Anfänge, Umwege und ungestraftes Fragestellen. was ist los?: Sie haben HTL und Bundesheer absolviert und im Bauwesen gearbeitet, bevor Sie eine Schauspielausbildung gemacht haben. Wie kam dieser Sprung von der Technik auf die Bühne? Gery Seidl: Ich frage mich viel eher: Wie schafft man es, in die Technik zu kommen, wenn man eigentlich Schauspieler werden will? (lacht) Letzten Endes bin ich aber sehr dankbar für diesen Weg, weil ich mit Leib und