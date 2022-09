Der 67-Jährige leitete den ORF, die RTL-Gruppe, Time Warner und verantwortet seit heuer für den fusionierten Konzern Warner Brothers Discovery das internationale Geschäft in mehr als 200 Ländern. Am Mittwoch referierte Zeiler bei den Österreichischen Medientagen in Wien über die Zukunft der Medien, zuvor sprach er mit den OÖN.