Was John Lennon, Goethe und Gandhi nie gesagt haben

In Wirklichkeit stammt er von einer Lehrerin aus New York: "Arleen Lorrance hat diesen Satz 1974 ersonnen", sagt der Zitate-Forscher Gerald Krieghofer. Sie hatte in den 70er-Jahren, frustriert von Gewalt an ihrer Schule, ein Projekt erfunden, in dem dieser Satz eines der Prinzipien war.