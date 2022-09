Lucia Ronchetti, Komponistin, Dramaturgin, Universitätsprofessorin und nunmehr das zweite Jahr Intendantin der jährlichen "Biennale Musica Venezia", kann zur Festival-Halbzeit unter dem Motto "out of stage" zufrieden sein. Die Vergabe des Goldenen Löwen als Hommage an den Vorgänger Giorgio Battistelli und eine Aufführung seines Werkes "Jules Verne" im La Fenice waren ein gelungener Auftakt. Die Intendantin richtet vermehrt den Blick auf Gegenwart und Zukunft, besonders auf die Jugend.