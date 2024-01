Georg Wiesinger schrieb Mozarts Musik neu

Acht Oscars, darunter jenen für den besten Film, hat Peter Shaffers Kultfilm Amadeus im Jahr 1985 abgeräumt, doch nirgendwo passt das Theaterstück über den Salzburger Genius Loci besser hin als an das dortige Landestheater. Am 28. Jänner hat die Produktion von Regisseur Andreas Gergen in enger Zusammenarbeit mit Rolando Villazón (Stiftung Mozarteum Salzburg) Premiere. Nestroy-Preisträgerin Sona MacDonald spielt Mozarts Gegenspieler Antonio Salieri, Aaron Röll gibt das musikalische Wunderkind.