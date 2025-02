Georg aus Wien und Kai Pflaume: Die legendärsten Momente aus "Herzblatt"

Tina Ritschl, bekannt als Ö3-Stimme, moderiert die Sendung, in der Singles einen Partner bzw. eine Partnerin suchen. Am Valentinstag (14. Februar) ist Folge 1 von "Herzblatt Taxi" als Special auf ORF 1 zu sehen.

"Herzblatt" lief ursprünglich von 1987 bis 2005, unter anderem moderiert von Rudi Carrell, Rainhard Fendrich, Hera Lind oder Christian Clerici. Bevor die Sendung startete, wurde Günther Jauch die Moderation angeboten. Dieser lehnte jedoch ab, da er sich zur Partnervermittlung als ungeeignet ansah. Aufgezeichnet wurden die Folgen seinerzeit im Studio. Pro Sendung durften ein Mann und eine Frau aus jeweils drei Kandidaten des anderen Geschlechts ihr "Herzblatt" auswählen. Dieses wurde durch eine Befragung der Kandidaten, bei der diese möglichst charmant und witzig antworten sollten, ermittelt. Diese Antworten wurden laut Sender von den Kandidaten vor der Sendungsaufzeichnung selbst formuliert. Die Antworten der drei Kandidaten wurden zur besseren Entscheidungsfindung durch die Stimme der Moderatorin Susi Müller ("the Voice of Herzblatt"), die durch Herzblatt deutschlandweit bekannt wurde, aus dem Off zusammengefasst.

Es gab auch eine Reihe von prominenten Kandidaten, die ihre ersten Schritte im Fernsehen in der Sendung "Herzblatt" setzten. So nahmen unter anderem Kai Pflaume und Volker Piesczek teil.

Mit seinem Auftritt in der Kuppelshow wurde der damals 23-jährige Georg Dinhobl, besser bekannt als "Georg aus Wien", über Nacht zu einer Kultfigur. In der Sendung verkörperte er perfekt das Klischee des typischen Döblinger Snobs: ein BWL-Student mit viel Freizeit, Stammgast im Krapfenwaldbad und stets zu einem Scherz aufgelegt. Mit unvergesslichen Sprüchen gilt Dinhobl heute als legendärster "Herzblatt"-Kandidat.

