Die 1872 uraufgeführte Operette "Le roi Carotte" war ein absoluter Erfolg und spielte dem Komponisten Jacques Offenbach gehörige Summen ein. Doch dann geriet das bissige, bitterbös satirische und tief in den Wunden menschlicher Fehlleistungen bohrende Werk in Vergessenheit. Nach der sehr erfolgreichen Wiederentdeckung 2015 in Lyon gelangte dieses Meisterwerk jetzt an die deutschen Bühnen zurück – in einer Koproduktion der Staatsoper Hannover und der Volksoper Wien.