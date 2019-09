Gemälde, die wie Schwammerl wachsen

Durch Experimente mit Pilzsporen hat Josef Ramaseder eine ganz spezielle künstlerische Technik entwickelt. Der 1956 in Linz geborene Hobby-Mykologe, Maler und Konzeptkünstler arbeitet mit Sporenstaub, den er auf grundierte Leinwände aufträgt und durch den ohne sein Zutun Schlieren entstehen. Oft legt Ramaseder auch Objekte auf die Leinwände, die dann, ähnlich wie bei einem Fotogramm, helle Flächen hinterlassen, um die herum die Sporen sich verbreiten.

Der Titel der Ausstellung, die im Rahmen der Reihe "Und eins und zwei und drei und vier" im Schaufenster des KunstRaum Goethestrasse xtd stattfindet, lautet "Private Line – Do Not Cross" und bezieht sich auf eine Installation aus Absperrbändern, die Ramaseder in einem Wald angebracht hat.

"Es funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter", sagt der Künstler im Gespräch mit den OÖNachrichten, und: "Der Zufall ist natürlich immer dabei." Manchmal kontrolliere er mehr, manchmal weniger. Die Selbstständigkeit der Sporen und der minimale Eingriff des Künstlers: Es ist faszinierend, wie Natur und Kunst auf einer Leinwand zusammenspielen und Bilder entstehen lassen, die zu Interpretationen einladen. (hw)

Ausstellung: Bis 17. 9.; Weitere Eröffnungstermine: 24. 9., 19 Uhr: Michael Goldgruber 15. 10., 19 Uhr: Anne Brannys