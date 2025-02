Thomas Maurer ist einer von sieben Kleinkunststars, die im Rahmen einer neuen Kabarettreihe in Steyr auftreten. In seinem Programm "Trotzdem" wühlt sich der 57-Jährige durch Social Media, KI und Co. Mit den OÖN sprach der Wiener über die "Diskussionssimulation" in den sozialen Medien und warum ihm der Beruf "zwischendurch am Oasch" geht.