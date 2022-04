"Gelb ist das Feld": Eine Liebe wie aus dem Bilderbuch

Mehr als drei Jahre ließen Österreichs allerliebste Klostergymnasiasten ihre Fans auf eine neue Platte warten. Das Wichtigste vorweg: Ja, es hat sich gelohnt! Bilderbuch sind retour und haben auf "Gelb ist das Feld" hörbar Spaß daran, sich wieder als waschechte Rockband zu gebärden. Der Sound ist weniger sphärisch, mäandernd und introspektiv als auf den Vorgänger-Alben "mea culpa" und "Vernissage My Heart", dafür deutlich kantiger und fordernder. Schon lange nicht schmiegten sich Coolness, mit Anglizismen gespickter Sprachwitz und positive Ausgezucktheit derart selbstverständlich aneinander wie auf den 14 Songs des siebten Albums des Kremsmünsterer Quartetts.

Liebe als emotionaler Motor

Erstmals ist die Liebe der emotionale Motor, der ein Bilderbuch-Album vorantreibt. In "Dates", einem flotten und charmanten Liebeslied mit formvollendetem Refrain, himmelt Maurice Ernst ein "süßes Girl" an, das "unten am Ende der Straße wohnt". Mit Erfolg, denn im darauffolgenden "Nahuel Huapi" gibt’s dann Beischlaf in der freien Natur – und ein leiwand krachendes Gitarrensolo von Michael Krammer. Auch "Schwarzes Karma" – ein vor sich hinfließender, herrlich eingängiger Popsong mit zartem 80er-Flair –, "Klima" und das lässige "Baby, dass du es weißt" verhandeln Beziehungskisten auf Bilderbuch-typische Weise. "Mir wird so heiß, wenn du über mir bist / Mir wird so kalt ohne dich" wird da lauthals proklamiert, sexy "wenn ich sterbe, dann an liebe overdose" geraunt, wobei am Ende die alles entscheidende Frage "war es Liebe oder sweet codependency?" thront. Wenn’s mit der Liebe dann vorbei ist, "verschwimmt alles so wie reflections in einem Wasserhahn", wie es im wunderbaren "I’m Not Gonna Lie" heißt. So genussvoll wie auf "Gelb ist das Feld" hat Maurice seine zwischen Dialekt, Englisch und Popkulturzitaten changierende Kunstsprache noch nie kultiviert. Das an die Liverpooler New-Wave-Größen Echo & The Bunnymen erinnernde "Zwischen deiner und meiner Welt" sowie der Titelsong sind ebenfalls exquisit.

Hätten Bilderbuch den Mut gehabt, einige schwächere Lieder – "La Pampa", "Ab und auf", "Bergauf", "Daydrinking" – von der ohnehin 58 Minuten langen Platte zu streichen, wäre "Gelb ist das Feld" ein Meisterwerk und nicht "nur" ein sehr gutes Album geworden.