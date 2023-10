Eine neue Symphonie, gekonnt aus der Taufe gehoben

Gleich beim ersten Konzert der neuen Saison stand am Sonntag in der Friedenskirche in Urfahr die Uraufführung der zweiten Symphonie von Helmut Rogl auf dem Programm der Sinfonia Christkönig unter Eduard Matscheko. Ein Werk, bei dem der oberösterreichische Komponist bewusst einen klassischen Weg beschritten hat. Von der Besetzung blieb er im Rahmen der meisten Symphonien der Wiener Klassiker, lediglich im Bereich des Schlagwerks tauchte er darüber hinaus in die neuere orchestrale Klangwelt ein.