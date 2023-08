Brucknertage: Gehversuche und Meisterwerke

Mit einem Gedenken an den vor 20 Jahren verstorbenen Chorherrn und bedeutenden Komponisten Augustinus Franz Kropfreiter (1936–2003) begannen am Sonntag die Brucknertage im Marmorsaal des Stifts St. Florian mit einem Konzert des hauseigenen Altomonte Orchesters. Auf dem Programm: die Streichersymphonie aus dem Jahr 1985, in der Kropfreiter sein kontrapunktisches Können und seine intensive Klangsprache auslebt und faszinierend freitonal agiert.