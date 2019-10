Geheimnis eines alten Ortes und junger Stimmen

"Dieser Ort ist ein großes Geheimnis", begrüßte Maximilian Strasser, Linzer Dompfarrer, die vielen Besucher im Mariendom. In mystisch blaues Licht getaucht, verströmten dessen alte Gemäuer eine der Welt entrückte Atmosphäre, wie sie auch Bruckners "Locus iste" innewohnt – übersetzt "dieser Ort", geschrieben für den Dom, um 1869 die Votivkapelle einzuweihen: ein stimmiger Auftakt. In der künstlerischen Leitung und zur Klavierbegleitung von Franz Farnberger und dessen Chorleiter-Nachfolger Markus Stumpner luden die Sängerknaben zur Weltreise, die, unterstützt von Organist Klaus Sonnleitner, einmal mehr ihr vielseitiges Können offenbarte.

Quer durch Stile und Epochen

Ein erster, sakraler Teil spannte den Bogen vom Barock bis ins 19. Jahrhundert, wobei bekannte Größen wie Händel, Bruckner, Michael Haydn und Mendelssohn Bartholdy auf unbekanntere trafen, wie Dimitri Bortnjanski, im 18. Jahrhundert selbst Sängerknabe am russischen Hof. In Händels Largo aus der Oper "Xerxes" berührte der zum Countertenor gereifte, ehemalige Sängerknabe Alois Mühlbacher. Dass sich unter den Sängerknaben auch gegenwärtig besondere Talente finden, ließ ein Mozart-Duett hören. Frischer weltlicher Wind wehte im zweiten Teil, den stampfend beschwingt die südafrikanische Nationalhymne eröffnete. Vom lebensfrohen mexikanischen "La Bamba" führte die Reise über Finnland nach Amerika, etwa zum fünffachen Grammy-Gewinner James Taylor, auf dessen "The Lonesome Road" sich ein harmonierendes Männersextett begab. Auch Hits von Michael Jackson haben die Sängerknaben im breiten Repertoire und jungen Blut.

In schlichter Schönheit zu Herzen ging ein Jodler, den der Männerchor im dritten, traditionellen Teil von der Empore anstimmte, gefolgt vom wehmütigen "Weit, weit weg" Huberts von Goisern. In Schuberts "Der Tod und das Mädchen" überraschte Alois Mühlbacher zudem als sonorer Bassbariton. In den Herbstabend entließen das Publikum Strauss’sche Walzerseligkeit und eine Botschaft, gegossen in das gleichnamige Volkslied "Fein sein, beinander bleibn".

Fazit: Ein besonders stimmungsvolles Konzert der ungemein vielseitigen Florianer Sängerknaben.

