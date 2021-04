"Geh weida, musizier’ ma miteinand"

Franz Welser-Möst könnte in seinem Haus am Attersee die Seele baumeln lassen und müsste sich nicht um seine Umgebung scheren. Stattdessen erfindet der Dirigent von Weltruf und Chef des Cleveland Orchestra die "Hausmusik Roas" als Projekt für die Kulturhauptstadt 2024, die am 15. Mai bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden startet: fünf Termine bei freiem Eintritt mit authentischer Volksmusik. Außerdem erläutert der 60-Jährige, warum uns die USA beim Impfen voraus sind.