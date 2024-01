Thomas Arzt: "Bin dafür, keine Hymnen zu singen, die Identität auf Nationalität festschreiben"

Thomas Arzt ist einer der am meisten gespielten Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwart. Für das Linzer Landestheater schrieb der 41-jährige Schlierbacher nun das Drama "Das unschuldige Werk" über Oberösterreichs Landeshymnen-Dichter Franz Stelzhamer (1802–1874), am 27. Jänner findet die Uraufführung in den Kammerspielen statt. Am 24. Februar wird in Bozen Arzts Stück "Die treibende Kraft" uraufgeführt und am 7. März sein "Leben und Sterben in Wien" im Theater in der Josefstadt.