"Gegen den Strom" Kunstuni startet Plakataktion

Dieses Motto sei angesichts vieler Normen, die eine Weiterentwicklung der Gesellschaft nicht immer einfach machen, wie eine Verpflichtung für Künstler, so die Uni. Aus den Einreichungen wurden zehn Entwürfe ausgewählt, die nun als 16-Bogen-Plakate an 60 Standorten in Linz zu sehen sind. Ziel sei es gewesen, Zeichen oder Bilder für das Gegen-den-Strom-Treiben zu finden, sagt Rektorin Brigitte Hütter: "Diese sollten auch im flüchtigen Vorbeigehen oder -fahren einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das gelang ihnen." Die Plakate hängen bis 4. Juli.