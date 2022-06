Geflohen aus der Ukraine: "Wir sind entwurzelt"

Bis vor kurzem war Susanna Chakhoian in der Nationaloper in Kiew in Opern wie "Rigoletto" oder "La Bohème" zu hören – vor wenigen Wochen musste sie mit ihrem Mann Alfred Praus und ihrem Sohn Daniel (12) aus der Ukraine fliehen. "Überall werden Gebäude bombardiert", sagt sie, "aber noch viel schlimmer sind die Schicksale der Menschen, die im Land bleiben oder fliehen müssen." So harren ihre Eltern in Odessa aus, ihre Studenten der Glière-Music-Academy sind in ganz Europa verstreut.

Dabei hatte Chakhoian noch Glück: Da ihr Mann Alfred aus Österreich stammt, konnten sie nach Wien übersiedeln. "Aber wir sind alle drei entwurzelt", sagt Praus. "Wir haben 80 Prozent der Zeit in der Ukraine verbracht. Dort sind wir daheim." Nun organisiert das Paar Benefizkonzerte: So gibt es am 17. Juni im Musiktheater Linz eine Vorstellung für die Caritas-Ukrainehilfe, bei der ukrainische und österreichische Künstler gemeinsam auftreten.

"Mein Land repräsentieren"

Beim Organisieren helfen Praus, der Präsident der Ukrainian-Austrian Association ist, seine guten Kontakte: So legte Ex-Vizekanzler Erhard Busek kurz vor seinem Tod ein gutes Wort bei Landeshauptmann Thomas Stelzer ein.

Der Unternehmer Praus kam Anfang der 2000er-Jahre in die Ukraine, um berufliche Projekte zu verwirklichen. Bei einem Gesellschaftsabend lernte er Susanna kennen, weil sie die Einzige war, die Englisch sprach: "Ich war seine Dolmetscherin", sagt sie und lacht. Er: "Und ich wusste gar nicht, was sie wirklich macht." Es entstand eine große Liebe, 2010 wurde geheiratet.

Chakhoian, deren Eltern Musikschullehrer waren, studierte zuerst Klavier, bis sie ihre Liebe zum Singen ausleben konnte: Als sie an einem Opernstudio vorbeiging und eine Probe von La Traviata hörte, war sie getroffen: "Ich blieb wie unter Hypnose stehen und wusste, das muss ich machen." Noch als Studentin wurde Chakhoian an die Nationaloper engagiert: "Meine Abschlussprüfung war die Premiere von Gounods ‚Romeo e Juliette‘." Nun ist die Oper in Kiew verstummt – nicht aber Susanna: "Jetzt will ich hier mein Land repräsentieren."

Benefizkonzert

Am 17. Juni, 19 Uhr, treten ukrainische und österreichische Künstler gemeinsam im Musiktheater auf: Susanna Chakhoian und Taras Shtonda (beide Nationaloper Kiew) singen mit Katherine Lerner (Landestheater Linz) u. a. Werke von Mozart, Puccini und Bellini, Marc Reibel dirigiert das Bruckner Orchester. Der Erlös geht an die Ukraine-Hilfe der Caritas und Rotary Ukraine. Infos und Karten (25 Euro): landestheater-linz.at