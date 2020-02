Unpackbar, was dem armen Ricky bei seiner Arbeit als Paketzusteller widerfährt. "Sorry We Missed You" ist ein Film von Kino-Altmeister Ken Loach, dem großen Filmchronisten des Niedergangs der englischen Arbeiterklasse in den 1970ern. Kein Name ist mit dem sozialkritischen Kino so eng verbunden wie Ken Loach, dessen Filme unter Margaret Thatcher (Premierministerin 1979 bis 1990) im britischen Fernsehen nicht ausgestrahlt werden durften.