Gefährliche Kinderspiele am Stadtrand

Erland Maria Freudenthaler, 1963 in Freistadt geboren, in Linz aufgewachsen, ist Musiker und unterrichtet an der Anton Bruckner Privatuniversität Komposition. Nun hat er die Grenzen der Kunstgattungen überschritten und sich mit seinem Prosadebüt "Mein Bruder, der Stadtrand und ich" auf literarisches Gelände gewagt.