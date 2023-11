Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Lust am Feiern weniger wird, je höher das Lebensalter des Geburtstagskinds ist. "Ich glaub, ich werde meinen Runden ganz einfach verheimlichen. Fahren wir doch einfach weit fort", sprach der Liebste und meinte doch wirklich, dass ihm das gelingen könnte. Diesen Plan hatte er natürlich ohne Nachbarn und Freunde gemacht, die schon Monate vorher fragten, wo die Party denn stattfinden werde.

Irgendwann konnte er dann nicht mehr aus und kam zur Ansicht, dass man – einer Redewendung folgend – die Feste feiern sollte, wie sie fallen: Also reservierten wir eine passende "Location". Der Jubilar wider Willen schickte die Einladungen aus – und von diesem Moment an wurde ich zur heimlichen Geburtstagsmanagerin.

"Was wünscht er sich? Welches Gemeinschaftsgeschenk planst du?", fragte mich sein guter Freund per SMS. Und ich musste gestehen, dass ich völlig planlos war. Anrufe und Nachrichten mit ähnlichen Fragen mehrten sich: Alle wollten wissen, welches Präsent denn das geeignetste beziehungsweise originellste wäre.

In einer ruhigen Stunde führte ich ein investigatives Interview und befragte den Feiernden in spe auf besonders geschickte Weise, ob er denn geheime Wünsche hegen würde.

Meine Ausbeute war spärlich, aber immerhin wusste ich irgendwann ganz genau: nur ja keine Gutscheine! Vielleicht ein paar Flaschen Wein. Gerne dürfen es auch gemeinsame Erlebnisse sein.

Letzteres klingt relativ bescheiden, ist aber ziemlich herausfordernd, was die Planung betrifft, da man viele unterschiedliche Menschen bitten muss, ihren Terminkalender zur Hand zu nehmen und zu schauen, ob sie denn irgendwann Zeit hätten für einen Ausflug, ein Konzert, ein gemeinsames Frühstück, einen Museumsbesuch … Ich war gefühlt Monate damit beschäftigt, heimlich zu koordinieren, zu telefonieren und mit unterschiedlichen Freundesgruppen zu überlegen, was man denn mit einem 60-Jährigen so alles machen kann, der im Winter am liebsten Skitouren geht (was viele andere nicht machen) und im Sommer Gipfelkreuze sammelt.

Nächstes Jahr wird er jedenfalls viel Neues erleben. Soll angeblich wirklich jung halten.

