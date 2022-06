Gebhartl/Handler: Ein Theaterleben im Rückspiegel

Gebhartls Intendanz erlebt aktuell ihre letzten Wochen (die OÖN berichteten ausführlich, Silke Dörner übernimmt im September), also ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Und das übernimmt Gebhartl zusammen mit dem blendenden Musiker Gilbert Handler selbst. Der eine ist, der andere spielt Gebhartl – der eine ob kulturpolitischer Verwerfungen, Kritiker-Missverständnissen und anderer Kontroversen angesäuert, der andere alles Erreichte wertschätzend.

Und wie wäre alles ausgegangen, hätten nicht Gebhartls Eltern einst in Leonding zu seinen Kinder-Geburtstagen alljährlich ein Kasperltheater aufgeführt? Der 65-jährige Theaterchef erinnert an den fiesen Riesen als Handpuppe seines Vaters – überall lauere so ein Kerl, der den für das Schöne, Gute, Wahre Kämpfenden ein Haxl stellt. Entlang von Handlers Musikstrauß schlängelt sich die lyrische wie epische Gebhartl-Biografie von der Volksschule in Doppl über die Zorro-Inszenierung als Dreikäsehoch bis zur Guerilla-Übernahme des alten Phönix-Kinos und der Kontroverse mit Machern der Kulturhauptstadt Linz09, die das Phönix zum Üben nach Afrika schicken wollten – samt folgendem Heldentum. Handlers herausragende Stimme grätscht verletzungsfrei über drei Oktaven, sowohl bei Nicoles "Ein bisschen Frieden" im morbiden Ton als auch bei der fulminanten Version von Depeche Modes "Personal Jesus". Bravo! (pg)

Fazit: Ein himmlisch groteskes Gebhartl-Fest zum Phönix-Abschluss.

Theater Phönix Linz: "Ana hot immer dös Bummerl" von/mit Harald Gebhartl und Gilbert Handler, weiterer Termin: 28. Juni, Info/Karten: www.theater-phoenix.at