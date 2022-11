Gartenfragen

In unserem Gemüsebeet wächst so viel Moos. Obwohl wir es immer im Herbst beseitigen, kommt es im Jahr darauf wieder – meist noch üppiger. Was kann man da tun?Die Erde ist vermutlich extrem "sauer", staunass und liegt im Schatten. Ich würde jetzt tiefgründig umstechen, im Frühjahr Kompost, Bodenaktivator und auch organischen Dünger einarbeiten. Eventuell im Winter sogar Algenkalk streuen. Nach dem Säen im Frühjahr gut mulchen.Unsere Harlekinweide wird von Wespen und Hornissen regelrecht "entrindet"! Ich glaube, die überlebt sie nicht. Was raten Sie uns?Diese Insekten bauen mit dem Holz ihre riesigen Bauten. Am besten schützen Sie den Stamm, indem sie ihn mit Jute umwickeln. Auch ein Baumanstrich, der jetzt generell vor dem Winter durchgeführt werden sollte, ist eine gute Abwehr.Wir haben im Frühjahr einen Birnbaum gepflanzt, der gleich geblüht hat und schön gewachsen ist. Vor einigen Tagen hat er wieder voll zu blühen begonnen. Ist das ein Problem?Der "narrische Kastanienbaum" wurde schon in Wiener Liedern beschrieben. Genau so geht’s ihrem Birnbaum. Die Trockenheit und Hitze im Sommer haben den Baum verwirrt, und so beginnt er nun zu blühen. Machen kann man nichts – nur hoffen, dass es nicht zu bald friert.