Garant für schrankenloses Musikvergnügen

1986 ging das erste Festival Music Unlimited über die Bühne des Welser Schl8hofs, damals noch klein und bescheiden, aber schon immer mit einem enormen Qualitätsanspruch unter dem weitgehenden Verzicht auf stilistische Einschränkungen.

Vieles war schon immer möglich, aber immer sollte Innovatives dabei sein. Von einem Jazz- oder Rock- oder Neue-Musik-Festival zu sprechen, würde dem Grundgedanken der genreüberschreitenden Aktivitäten zuwiderlaufen.

Seit Beginn der 1990er wird jedes zweite Festival von einer Musikerin, einem Musiker gestaltet, dem Schl8thof-Chef Wolfgang Wasserbauer und sein Team Vertrauen schenken. Echte Genregrößen waren da schon darunter. Der erste war Gitarrist Fred Frith, Saxofonisten wie Mats Gustafsson oder Larry Ochs wirkten, Otomo Yoshihide gestaltete ein prägnantes Elektronik-Fest.

Immer wieder drückten Frauen als Gestalterinnen Music Unlimited ihren Stempel auf – nicht um Quoten zu erfüllen, sondern weil sie ein höchst kreativer Teil dieser Szene sind. Geigerin Carla Kihlstedt war federführend dabei, ebenso Harfenistin Zeena Parkins, die koreanische Cellistin Okkyung Lee, die japanische Elektronik-Pionierin Ikue Mori oder Gitarristin Mary Halvorson. Heuer gestaltet Vokalistin Agnes Hvizdalek das Fest.

Geboren und aufgewachsen ist sie in Wien, sie lebt allerdings seit 2008 in Norwegen. In Wien studierte sie Improvisation und Neue Musik mit dem Schwerpunkt Phonetik, um ihre Stimme als eigenständiges Instrument einzusetzen. "The future starts now" betitelt Hvizdalek ihr Festival, das fünfzehn Konzerte im Schl8hof und im Programmkino beinhaltet. Jazziges wird mit Elektronik kombiniert, freie Improvisation trifft Neue Musik, ein Streichquartett auf einen Trompeter.

Ein klassisch mit Klavier, Bass und Schlagzeug besetztes Trio wird auch dem Format innovative Aspekte abgewinnen. Viele Stimmen, einiges aus Skandinavien, viel Weibliches. Erwarte das Unerwartete gilt wie immer, in jedem Fall wieder für Music Unlimited.

Auf einen Blick

Wann? 4., 5., und 6. 11.

Wo? Alter Schlachthof Wels, Programmkino Wels

„They Sound“: Installation von Heike Waldner-Kaltenbrunner und Thomas Grill im Schl8thof

Beginnzeiten:

4. 11., ab 19 Uhr, Schl8thof

5. 11., ab 14 Uhr Aron Dahl im Programmkino; ab 18 Uhr Schl8thof

6. 11. ab 14 Uhr, Programmkino, Billy Roisz; ab 18 Uhr Schl8thof

Alle Infos: www.waschaecht.at/music-unlimited

Vorverkauf: Moden Neugebauer (Wels) oder im Netz waschaecht.kupfticket.at/events/festival-music-unlimited-36/